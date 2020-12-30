Кутаиси, Грузия, , 14:03 — REGNUM Сотрудники Кутаисского международного университета (КМУ), основанного лидером правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшим бизнесменом в стране Бидзиной Иванишвили, вышли 30 декабря на акцию протеста к зданию администрации вуза. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, в акции участвует около ста человек. В основном это обслуживающий персонал. Они обвиняют руководство вуза в невыплате заработной платы за два месяца.

«Я убирала аудитории и комнаты, где непосредственно находятся студенты. Я прошу выдать мне причитающуюся зарплату к Новому году. Других доходов у меня нет», — сказала журналистам одна из участниц акции.

Протестующие сообщили, что им пока только обещают выдать деньги, но конкретную дату не называют.

Стоит отметить, что КМУ был открыт в октябре. В этом году он принял первых студентов. Вуз расположен на площади свыше 150 гектар и рассчитан, что в нем будут обучаться до 60 тыс. человек. В принадлежащем Иванишвили фонде «Карту», который выделил деньги на строительство университета обещали передать вуз в дар государству.

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