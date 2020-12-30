Джакарта, , 14:00 — REGNUM Все туристические зоны в индонезийской провинции Бантен будут закрыты до 4 января 2021 года, чтобы избежать скопления людей во время новогодних праздников, сообщает CNN Indonesia.

Все туристические объекты будут охраняться военными, полицией и сотрудниками службы здравоохранения. Политика была принята для предотвращения распространения коронавируса.

Известно, что все туристические объекты также будут закрыты с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года. Это сделано для того, чтобы в канун празднования Нового года там не было толп.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин попросил общественность ограничить мобильность во время новогодних праздников.

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