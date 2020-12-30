Стокгольм, , 14:00 — REGNUM 30 декабря правительство Великобритании одобрило для экстренного использования вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. В свою очередь, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что применение вакцины на территории Соединенного Королевства даст «определенный опыт» использования препарата на территории Евросоюза. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Стратегия ЕС заключается в том, что нужно получить полное одобрение, прежде чем начинается использование новой вакцины. Великобритания делает то, что иногда допускается: вы начинаете использовать вакцину до того, как она будет полностью одобрена уполномоченными органами, так как ее применение настолько важно, что вы готовы взять на себя небольшой риск», — прокомментировал Тегнелл.

Эпидемиолог также поспешил добавить, что утверждение вакцины AstraZeneca властями Евросоюза состоится в конце января.

«Но хорошо, что она одобрена в Великобритании. Это даст нам некоторый опыт обращения с данной вакциной», — заявил Тегнелл.

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