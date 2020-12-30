Улан-Батор, , 13:55 — REGNUM На территории Монголии в первые с начала пандемии коронавирусной инфекции была зафиксирована первая смерть от COVID-19. Об этом 30 декабря сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на минздрав страны.

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Отмечается, что от нового заболевания скончалась 76-летняя женщина, проходившая лечение в одном из медучреждений Улан-Батора.

«Основными ее заболеваниями были слабость грудных мышц, серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С», — говорится в сообщении и добавляется, что сопутствующим заболеванием был COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Монголии общее число выявленных носителей коронавируса составляет 1195 человек, при 824 вылечившихся от нового заболевания.