Якшульский район, 30 декабря 2020, 13:41 — REGNUM Калмыцкому посёлку Яшкуль Яшкульского района присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.
Таким образом власти увековечили память защитников, проявивших в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны доблесть, мужество и героизм.
Почётное звание позволит также сохранить военно-историческое наследие, а также содействует патриотическому воспитанию граждан, указано в документе.
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