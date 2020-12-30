Самара, , 13:35 — REGNUM Еще более двух тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступило в Самарскую область. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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Отмечается, что в самое ближайшее время вакцина будет доставлена в медорганизации региона. В первую очередь прививки получат социальные и медицинские работники. При этом вакцинация проходит на добровольной основе.

В настоящее время в регионе получили вакцину порядка 3,5 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе-феврале в Самарскую область должно поступить порядка 140 тысяч доз вакцины «Спутник-V».

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