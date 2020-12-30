Тирасполь, , 13:24 — REGNUM Вакцинация населения с использованием российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет проведена в Приднестровье. Об этом 30 декабря сообщил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, его слова приводит пресс-служба приднестровского лидера.

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Уточняется, что соглашения о поставке российского препарата было достигнуто о время недавней поездки главы Приднестровья в Москву, в ходе которой он встретился с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Решено, что первые 30 тыс. доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур республики», — говорится в сообщении Красносельского.

Также отмечается, что вакцинация будет проходить только в добровольном порядке и дается поручение безотлагательно сформировать списки тех, кто желает пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря глава Приднестровья Вадим Красносельский вновь заявил о готовности к диалогу с властями Молдавии.