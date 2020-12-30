Омск, , 13:17 — REGNUM В Омской области и Омске с 31 декабря по 4 января ожидается опасное явление — аномально-холодная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

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Прогнозируется среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 °C и более.

Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с морозами.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Обь-Иртышского УГМС, январь в Омской области является самым холодным месяцем в году.

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