Москва, , 13:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать в общем доступе персональные данные без согласия их владельца, а также предоставляющий гражданам право требовать от оператора удаления такой информации.

Вводится понятие «персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения» — это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.

Оператор обязан обеспечить гражданину возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.

В согласии гражданин вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, такие запреты не распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.

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