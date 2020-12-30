Саранск, , 12:59 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1943 года рождения поступил в Рузаевскую центральную районную больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляла сопутствующая патология — ишемическая болезнь сердца.

Также умерла пациентка 1946 года рождения в Республиканской клинической больнице имени Каткова. При госпитализации был поставлен аналогичный диагноз, сразу прогнозировалось тяжелое течение. Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания — ожирение 2 степени, сахарный диабет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 92 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 87 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 13 400 случаев.