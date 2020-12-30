Подольск, Московская область, , 12:57 — REGNUM В Московской области 30 декабря открылся новый пригородный вокзал на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Подольск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время работы были реконструированы две действующие платформы, во всю длину они оборудованы навесами. Также реконструировали подземный переход и построили дополнительные выходы на платформы. Со стороны привокзальной площади пристроен пассажирский вестибюль. Площадь нового вокзала составляет 7,15 тыс. кв. метров.

Также возле станции появился парк отстоя и экипировки поездов для нужд второго диаметра.