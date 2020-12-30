Тюмень, , 12:54 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет житель Перми за хищение у ялуторовской строительной фирмы более 10,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в мае 2020 года житель Перми с напарником отправили на электронную почту строительной фирмы из города Ялуторовска электронное письмо с вложенной вирусной программой. Главный бухгалтер фирмы открыла вирусное послание, тем самым запустив компьютерную программу, открывающей доступ к счетам предприятия.

Злоумышленник сформировал 40 платежных поручений и под видом выплаты зарплаты за май. В итоге, на банковские карты третьих лиц было переведено более 10,5 млн рублей. Пермяк снял деньги в Краснодаре, оставив себе 300 тыс. рублей, переведя остаток в биткоины.

Будучи раскрытым и задержанным, пермяк вернул в фирму 11,98 млн рублей, поразив своим поступком правоохранителей. Однако это не избавило его от уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительном сговору»).

Уголовное дело в отношении соучастника крупного хищения выделено в отдельное производство.