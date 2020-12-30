Улан-Удэ, , 12:54 — REGNUM С 1 января 2021 года в Бурятии меняется порядок назначения и выплаты социальной доплаты к пенсиям, размер которых ниже прожиточного минимума пенсионера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, впервые вместо федеральной доплаты вводится региональная доплата.

Как отмечается, это связано с тем, что прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2021 году превысил федеральный показатель на 350 рублей и достиг 10 372 рублей.

«Переход с федеральной на региональную социальную доплату увеличит материальное обеспечение неработающих пенсионеров республики на 12,6%», — отметили в правительстве.

В результате неработающие пенсионеры будут получать больше 10 372 рублей в месяц. По данным Минсоцзащиты, на региональную доплату будут претендовать более 50 тыс. жителей республики.