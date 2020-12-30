Москва, , 12:51 — REGNUM У жителей России есть традиция наряжать ёлки на Новый год. Почти половина граждан (49%) наряжают искусственную ёлку, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Около трети опрошенных (29%) украшают игрушками живую ёлку. Устанавливают дома две ели — и живую, и искусственную — 10%. Нет традиции наряжать новогоднее дерево у 11% респондентов.

Чаще всего граждане наряжают ёлку за несколько дней до Нового года (42%) или чуть раньше (21%). Убирают праздничное дерево в основном после празднования 13 января старого Нового года (57%)

Опрошены по телефону 10−13 декабря 2020 года 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, встречать наступающий, 2021 год дома будут подавляющее большинство жителей России (86%).

Подробности: Встретят Новый год на работе 4% российских граждан