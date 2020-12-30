Москва, , 12:50 — REGNUM В России эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно напряжённой. Об этом 30 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на телеканале «Россия 24».

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"Сегодня ситуация остаётся в целом в стране достаточно напряжённой. Последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих где-то на 4%. И тем не менее общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, пациенты, которые находятся в стадии диагностики — их чуть больше 1 млн 100 (тыс.) человек», — заявил Мурашко.

«80% из них лечится амбулаторно», — добавил он.

По его словам, в таких условиях «успокаиваться пока рано».