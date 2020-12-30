Москва, , 12:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы развития пчеловодства в России как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчёл. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, закон разрешает пчеловодство на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретённых для личного подсобного хозяйства.

Также в документе содержится запрет на применение для лечения пчёл лекарственных препаратов, не прошедших государственную регистрацию. Кроме того, указано, что имущественные отношения, связанные с оборотом продукции пчеловодства, будут регулироваться гражданским законодательством, а требования к размещению пасек будет устанавливать Минсельхоз России.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об основах регулирования пчеловодства в России Госдума РФ приняла в окончательном чтении 22 декабря.