Найроби, , 12:43 — REGNUM За минувшие сутки в Кении выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом, передает Citizen TV со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения.

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По информации журналистов телеканала, за последние 24 часа в стране провели 3043 теста. Напомним, что днем ранее в Кении выявили 69 случаев заражения коронавирусом.

Общее число случаев заражения вирусом достигло 96 139, а общее число образцов, протестированных до сих пор, достигло 1 038 352.

К настоящему времени общее число выздоровевших в Кении возросло до 77 659 после того, как 138 пациентов выздоровели.

Общее число смертельных случаев также возросло до 1665 после того, как за минувшие стуки еще 1 пациент умер от вируса.

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