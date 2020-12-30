Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 525 штрафов за нарушения ограничений по профилактике пандемии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, сотрудники полиции задержали 95 человек в общественных местах во время комендантского часа. За это нарушителям выписали штраф в размере 2000 лари (более $600). Также 430 человек были оштрафованы на 20 лари (около $6) за то, что они не соблюдали масочный режим.

В МВД призвали население проявить сознательность и не нарушать введенные ограничения. В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности для тех, кто будет повторно задержан за несоблюдение карантинных мер.

Стоит отметить, что в Грузии ужесточили карантинные меры с 28 ноября. Была приостановлена работа общественного транспорта, сотрудникам магазинов непродовольственных товаров разрешили работать только в режиме онлайн, а объектам питания — только навынос. Официальные показатели по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в стране начали снижаться через неделю после введения этих ограничений.

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