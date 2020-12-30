Смоленск, , 12:23 — REGNUM 2020 год для Смоленской области, как и для всей страны, стал проверкой на прочность. Регион выжил, но со значительными потерями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги года, заявила кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.

2020 год Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

»Из действительно катастрофических результатов года, пожалуй, только одно, зато самое главное, — люди. Демография уже давно стала для региона ахиллесовой пятой, и высокая смертность на фоне пандемии коронавируса, увы, сейчас не удивительна, но чтобы естественная убыль выросла на треть (по данным официальной статистики, только за 9 месяцев 2020 г. — 134,8%), — это поистине масштабный антирекорд. Отрицательная динамика промышленного производства, сферы услуг, инвестиций, занятости, сокращение субъектов малого и среднего бизнеса и большинство других ключевых показателей в целом сопоставимы со среднероссийскими», — отметила Нина Розанова.

«Один из наиболее опасных, лично для меня, трендов уходящего года — нарастающий разрыв между реальной ситуацией в здравоохранении и тем виртуальным официальным информационным пространством, в которое оно погружается, как и в целом, многие актуальные проблемы жителей области. Справедливости ради, замечу, что в нашем небогатом регионе, когда решать проблему с пандемией, как это могут сделать богатые субъекты РФ, вложив в нее огромные деньги, нам не под силу, достижением уже можно считать тот факт, что ситуацию удается держать под контролем», — подчеркнула собеседница агентства.

Областные государственные программы, впрочем, как и ранее, «выживают» в значительной степени благодаря федеральной поддержке, отмечает Розанова.

«По такому же принципу удалось увеличить и доходную часть областного бюджета на 2021-й. Не есть хорошо, что своими силами область по-прежнему не справляется, но своевременное лоббирование интересов на федеральном уровне — безусловно, очень полезная компетенция наших региональных властей», — говорит эксперт.

Что касается реализации нацпроектов в Смоленской области, то, как отмечает Нина Розанова, для части из них 2020 год стал удачным — например, неплохо шло исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В то же время отдельные направления оказались под угрозой срыва — в частности, это замена 49 ФАПов в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»).

»В современных условиях, когда людям так необходима своевременная медицинская помощь, очевидна непродуманность управленческого решения в части выбора единственного подрядчика для возведения всех объектов», — отмечает эксперт.

Среди позитивных достижений года для Смоленской области Нина Розанова отметила успехи в сельском хозяйстве, а самый значимый из них — развитие льняного кластера.

«Будем надеяться, что высокие темпы прироста посевных площадей льна-долгунца как минимум не снизятся в следующем году, реализуются амбициозные планы и льнозавод в индустриальном парке «Сафоново» станет крупнейшим в стране, а слава льняной столицы вернется на Смоленщину. Несомненно, значимое и долгожданное событие — возобновление работы молочного комбината «Роса», работающего на сырье местных производителей. Большим подспорьем для бизнеса стали меры государственной поддержки. Так, область вошла в «топ-5» регионов по работе с экспортерами. Реализуются инвестиционные проекты, Смоленщина поднялась с 20-го на 16-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», — подчеркнула собеседница агентства.

«Отмечу также установку первого в мире (!) памятника нашему земляку писателю-фантасту Александру Беляеву в центре Смоленска. Деньги на него собрали горожане. А это как раз одно из свидетельств того, чем исторически всегда были сильны смоляне, особенно в непростые времена, — моральным духом и единством. И, наконец, Смоленск стал лидером конкурса на самый привлекательный и узнаваемый город-2020 национального всероссийского интернет-проекта «Город-России.рф», в котором из всех крупных административных центров России предстояло выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом», — добавила Нина Розанова.

«Прогноз на 2021 год для области, — и здесь мне приходится отступить от своего традиционного оптимизма, — умеренно пессимистичный. Очевидна корректировка стратегических приоритетов развития области, поскольку последствия пандемии проявятся в полной мере и поведут за собой структурные изменения (наиболее явно — на рынке труда), которые всегда идут непросто. Я бы с осторожностью выразила надежду на то, что ключевые показатели развития региона не опустятся ниже среднероссийских значений, особенно в условиях, когда внешние вызовы становятся непреодолимой силой, и успешно справиться с ними в отдельно взятом, тем более дотационном, регионе невозможно. Программа-максимум в данном случае — выйти на допандемический уровень, и прежде всего, в части восстановления наиболее пострадавших отраслей, продолжения плановой реализации инвестиционных проектов, выполнения социальных обязательств, стабилизации показателей уровня жизни населения. Надеюсь, что Новый год для всех нас станет действительно Новым, и все наши цели и мечты 2020 года, которым не удалось воплотиться в жизнь, станут реальностью в 2021-м! Будем здоровы!» — заключила Нина Розанова.