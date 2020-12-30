Джакарта, , 12:23 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили за сутки 8002 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 30 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 735 124 случая заражения коронавирусом.

Издание отмечает, что столица Индонезии Джакарта стала провинцией с наибольшим количеством заболевших коронавирусом — 2053 случая, за ней следует Западная Ява — с 1233 случаями и Центральная Ява — с 951 случаем.

За сутки от коронавируса в Индонезии скончались 241 человек. Всего эпидемия унесла жизни 21 944 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставят 1,8 миллиона доз китайской вакцины Sinovac.

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