Монреаль, Канада, , 12:20 — REGNUM Необычная ошибка в игре Assassin's Creed Valhalla делает главного героя проекта пьяным. Об этом 29 декабря сообщило издание Kotaku.

Из-за ошибки Эйвор, протагонист Valhalla, после поражения в бою всегда возвращается к жизни пьяным, однако этот эффект быстро проходит. Автор Kotaku также выяснил, что необычный баг можно усугубить, если заставить героя выпить отравленный напиток — тогда экран станет не только размытым, но и чёрно-белым.

Напомним, Assassin's Creed Valhalla — это ролевая игра с открытым миром, разработанная канадской студией Ubisoft Montreal. Её релиз состоялся осенью 2020 года.

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