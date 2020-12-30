Москва, , 12:17 — REGNUM Встречать наступающий 2021 год дома будут подавляющее большинство жителей России (86%), свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Продлевать новогодние каникулы не будут 80% жителей России

Поедут в гости для празднования Нового года 5%. Проведут новогоднюю ночь на работе 4%. В другом месте — 3%. Ещё не определились с местом встречи 3% опрошенных.

По мнению 56%, сейчас новогодних выходных дней столько, сколько нужно. Желают, чтобы их было больше 10%. Урезать длинные новогодние выходные хотят 25% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 10−13 декабря 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, Новый год считают важным праздником большинство жителей России (85%).

Подробнее: Новый год важный праздник для 85% жителей России