Ставрополь, , 12:16 — REGNUM Почти 20 тыс. человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели в Дагестане, по данным на 10:45 30 декабря. За предыдущие сутки в республике болезнь победили 139 пациентов, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Накануне в Дагестане выявили 156 носителей коронавируса, тем самым общее число случаев заражения превысило 23,3 тыс. Таким образом, в республике к настоящему времени выздоровели около 85,8% лиц с подтвержденным диагнозом. На лечении, в том числе амбулаторном, остаются почти 2,2 тыс. человек.

За вчерашний день в Дагестане умерли шесть пациентов с COVID-19. Всего в республике, по официальным данным, скончались 1 тыс. 112 заразившихся, что является самым высоким показателем среди регионов Северного Кавказа и 11-м — среди всех субъектов РФ.

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