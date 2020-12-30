Выкса, Нижегородская область, , 12:16 — REGNUM Суд в Выксе (Нижегородская область) завершил рассмотрение уголовного дела о получении нескольких взяток в особо крупном размере двумя высокопоставленными нижегородскими сотрудниками органов внутренних дел.

В итоге начальника уголовного розыска приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а его имущество арестовано.

Заместителя начальника отдела по борьбе с наркотиками городского отделения полиции приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере 36 млн рублей. Для обеспечения выплаты штрафа суд арестовал имущество полицейского и его супруги.