Уфа, 30 декабря 2020, 12:18 — REGNUM Вопрос снижения стоимости обучения в вузах Башкирии дополнительно обсудят представители руководства республики с ректорами этих учебных заведений. Об этом 30 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции.
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К главе республики обратились студенты Башкирского государственного медицинского университета и попросили пересмотреть стоимость обучения во время пандемии коронавируса, так как большинство занятий проходит в форме дистанционного обучения.
По словам Хабирова, насколько он знает, такие решения принимает ректорат вуза. При этом, во всём должна быть справедливость, отметил он.
Хабиров заметил, что студенты оплачивают образовательные услуги и если они получили меньше таких услуг, то было бы справедливо, если бы оплата за обучение стала меньше.
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