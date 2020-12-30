Благовещенск, 30 декабря 2020, 12:02 — REGNUM Мэр Благовещенска Олег Имамеев пригласил блогера Илью Варламова в город. Так глава столицы Приамурья отреагировал на рейтинг самых опасных городов России, в котором оказался и Благовещенск.
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«Илья Варламов, добро пожаловать в Благовещенск! Страховку сделаем, бронежилет выдадим», — написал Имамеев в Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг из десяти наиболее опасных российских городов за 2020 год представил известный блогер Илья Варламов. Благовещенск занял в рейтинге четвертое место. На первом месте оказался Кызыл, где, по словам блогера, на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств.