История вопроса

Под этой рубрикой публикуются данные, позволяющие оценить динамику роста или снижения уровня преступности по тем или иным её видам как в определённых регионах Российской Федерации, так и в целом по стране, а также за рубежом.

Статистика правонарушений позволяет оценить эффективность усилий государства по борьбе с преступностью, выявить проблемные области, рассчитать необходимую структуру, численность и уровень финансирования правоохранительных органов.

Статистика выявляет рост или снижение количества правонарушений каждого вида за определённое время, в определённых регионах. Она включает в себя учёт административных правонарушений, показатели работы уголовного судопроизводства, судебных органов, органов исполнения наказаний, контрольно-надзорных органов.

Правонарушения подразделяются на гражданско-правовые, административные, дисциплинарные и уголовные. Статистическая база правонарушений формируется на основе таких показателей, как количество заявлений о правонарушении, отказов в возбуждении уголовного дела, расследованных дел определённой категории и т.д.

