Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Состоялся релиз модификации Venice Unleashed, которая позволяет создавать приватные серверы в игре Battlefield 3. Об этом 29 декабря сообщило издание PCGamer.

При помощи Venice Unleashed геймеры смогут не только запускать выделенные серверы, но и отдельно настраивать в них поддержку модификаций. Раньше подобное считалось невозможным, так как разработчики Battlefield 3 активно борются с любыми сторонними программами.

Напомним, Battlefield 3 — это популярный шутер от первого лица, разработанный шведской студией EA Dice. Релиз игры состоялся в 2011 году.

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