Москва, , 12:01 — REGNUM В 2020 году жители России в поисках трудоустройства чаще всего искали вакансии водителей, охранников и уборщиц. Таковы результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру».

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«Следом в топе наиболее частых запросов 2020 года оказались такие профессии, как бухгалтер и продавец», — говорится в исследовании, на которое ссылается ТАСС.

Также в число популярных вошли предложения для грузчиков, продавцов, сварщиков, администраторов и курьеров.

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Как показывает исследование, граждане часто искали подработку. Среди запросов без указания конкретной специальности также самыми популярными стали «работа для женщин» и «работа для студентов». Интересовала соискателей работа на дому, с ежедневной оплатой и с проживанием.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных городах России за 2020 года спрос на услуги курьеров вырос в 2,8 раза, в частности в Челябинске — в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде — в 3,5 раза. Число вакансий для курьеров за год выросло на 38%. Согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru, средняя зарплата курьера составляет 34,5 тыс. рублей в месяц, максимальная — 80 тыс. рублей.

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