Рязань, , 12:02 — REGNUM В Рязанской области 30 декабря подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество превысило 18 тысяч.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

В лечебных учреждениях находится 587 пациентов с COVID-19, в том числе трое детей. В тяжёлом состоянии 70 человек, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе подтверждено 18 тыс. 019 случаев заражения инфекцией. За минувшие сутки выписаны после лечения 138 человек, всего выздоровели 16 тыс. 470 человек.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрировано четыре летальных исхода. В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 156 человек.