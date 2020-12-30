Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 11 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и 16 мужчин в возрасте от 34 до 82 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 2 тыс. 33 пациента с коронавирусом.

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