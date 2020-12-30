Омск, , 11:59 — REGNUM Дорожные службы за прошедшие сутки убрали и вывезли с улиц Омска более 5,9 тыс. кубометров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в мэрии города.

Начавшийся вечером 29 декабря снегопад завершился лишь в районе шести часов утра 30 декабря. К осадкам в Омске подготовились, утверждают в мэрии.

Автомагистрали обработали противогололедными материалами, израсходовав свыше 1,1 тыс. тонн пескосоляной смеси и биохимического реагента. Проведено полное прометание дорог, уборка и вывоз снега.

За сутки было очищено 266 остановок, 419 пешеходных переходов, 25 островков безопасности. Последствия непогоды устраняют 1003 рабочих и механизаторов, 418 единиц специализированной дорожной техники управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Комплекс мероприятий по зимнему содержанию городской улично-дорожной сети продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, омские синоптики прогнозируют холодную погоду в новогоднюю ночь.

Читайте также: В новогоднюю ночь в Омской области будет морозно