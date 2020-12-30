Ирвайн, США, , 11:57 — REGNUM В ролевом экшене Diablo 3 снова пройдёт праздничное событие The Darkening of Tristram. Об этом 29 декабря сообщил портал PCGamesN.

В рамках события, которое стартует 31 декабря 2020 года, геймеры получат доступ к уникальному подземелью, вдохновлённому первой частью Diablo. В нём они встретят противников и боссов из первоисточника, а также смогут поиграть с «ретро-фильтром».

Напомним, Diablo 3 — это Action/RPG, разработанная студией Blizzard Entertainment. Релиз проекта состоялся в 2012 году.

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