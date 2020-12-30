Париж, , 11:59 — REGNUM Научный совет при правительстве Франции сообщил о возможности «очередного неконтролируемого роста» количества случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в январе 2020 года. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Reuters.

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«Хотя меры, предпринятые министерством здравоохранения в октябре 2020 года (карантин, комендантский час и другие), существенно замедлили распространение вируса SARS-CoV-2, нам приходится констатировать ухудшение эпидемиологической ситуации в декабре», — говорится в коммюнике.

«Возможно, в конце года произойдет резкий скачок заболеваемости, в частности из-за праздников, когда происходит много дружеских и семейных встреч», — уточняют авторы документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны пока не собирается ужесточать меры по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, но готово продлить комендантский час в тех регионах, где вирус распространяется особенно быстро.