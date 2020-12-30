Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону составили новогодний график работы городских поликлиник. В частности, в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года во всех медорганизациях будут работать дежурные администраторы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник будут работать с 8:00 до 20:00, дежурные врачи примут пациентов с 8:00 до 14:00. 4 и 6 января 2021 специалисты будут работать по субботнему расписанию. К ростовчанам, нуждающимся в неотложной помощи, прибудут в экстренном порядке в любое время суток.

В праздничные дни будет организована работа травмпунктов и стоматологических поликлиник.