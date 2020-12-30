Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM Жители столице Бурятии Улан-Удэ всё чаще жалуются в единую диспетчерскую службу на низкую температуру отопления в квартирах. Это происходит на фоне установившейся в последние дни морозной погоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В администрации города по этому поводу отметили, что жалобы рассматриваются в ежедневном режиме. В утреннем совещании принимают участие представители районных администраций, муниципальной жилищной инспекции, энергетики и так далее.

«Курирует всю работу комитет городского хозяйства. На контроле всё: сообщения в ЕДДС, телефонные звонки, обращения из социальных сетей и жалобы в комментариях с моей личной страницы в инстаграм», — заявил мэр города Игорь Шутенков.

В итоге за две недели с 16 декабря было совершено 49 выездов по адресам. По 22 из них были выявлены «отклонения параметрам теплоснабжения». Энергетики принимают меры по устранению нарушений.

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