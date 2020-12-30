Стокгольм, , 11:41 — REGNUM Согласно данным последнего опроса Novus, 71% населения Швеции положительно относятся к перспективе привиться от COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Как отмечают журналисты, приводя данные прошлых опросов, в августе только 36% шведов положительно восприняли идею поучаствовать в вакцинации. Эта цифра постепенно увеличивалась с 46% в ноябре до 71% в декабре.

Профессор Каролинского института Матти Сэлльберг, профессионально занимающийся исследованием вакцин от различных вирусов, не удивлен, что сегодня все больше жителей Швеции хотят привиться от смертельного заболевания.

«Сейчас люди знакомятся с результатами исследований, и они действительно выглядят многообещающими. У граждан есть доверие к тем, кто производит вакцину, и производители четко заявили, что если в клинических исследованиях был бы какой-либо намек на побочные эффекты, то они приостановили бы испытания, провели исследование и продолжили, только когда были бы в этом уверены», — заявил Сэлльберг.

В декабрьском опросе Novus приняли участие 1 578 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

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