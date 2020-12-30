Женева, Швейцария, , 11:39 — REGNUM Возможность электронной регистрации лиц, получивших прививку от коронавируса SARS-CoV-2, изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Он пояснил, что сертификат вакцинации — это хорошо известная карточка, в которой указаны полученные человеком вакцины.

«ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путём», — сказал Язаревич ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор исследовательского центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург высказался в пользу введения ковид-паспортов. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 29 декабря, что уже в январе 2021 года российские граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получать такой паспорт на портале госуслуг.