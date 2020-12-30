Лондон, , 11:27 — REGNUM На долю нового типа коронавируса, который обладает большей заразностью, приходится большинство новых выявленных в Великобритании случаев заболевания COVID-19, заявил 30 декабря глава министерства здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

«На данный момент большая часть новых случаев в Великобритании — это новый штамм», — подчеркнул он, отметив, что новый тип коронавируса, обнаруженный в середе декабря в Великобритании, гораздо проще передается от человека к человеку.

По словам чиновника, из-за более быстрой передачи патогена на британскую государственную систему здравоохранения стало оказываться значительное давление. В связи с этим Хэнкок подчеркнул необходимость для граждан соблюдать установленные правила и принимать меры по недопущению распространения нового патогена.