Лондон, 30 декабря 2020, 11:27 — REGNUM На долю нового типа коронавируса, который обладает большей заразностью, приходится большинство новых выявленных в Великобритании случаев заболевания COVID-19, заявил 30 декабря глава министерства здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.
По словам чиновника, из-за более быстрой передачи патогена на британскую государственную систему здравоохранения стало оказываться значительное давление. В связи с этим Хэнкок подчеркнул необходимость для граждан соблюдать установленные правила и принимать меры по недопущению распространения нового патогена.