Ижевск, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в республике.

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Умерли мужчины в возрасте 66 и 87 лет, а также 63-летняя и 80-летняя женщины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 300 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 30 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 381 человек, из которых двое умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом — это очередной рекорд суточного прироста зараженных с начала пандемии. В течение двух предыдущих дней было подтверждено по 218 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 19 634 случаев.

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