Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM Уходящий 2020 год стал беспрецедентным из-за того, что власти Бурятии столкнулись с абсолютно нестандартной ситуацией. Об этом на заключительном заседании регионального оперативного штаба заявил руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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«Благодаря межведомственному взаимодействию и мобилизации всех имеющихся ресурсов и сил, удалось отрегулировать и отладить все механизмы проведения противоэпидемических мероприятий», — отметил он.

Глава региона Алексей Цыденов поблагодарил всех участников штаба за работу в постоянном режиме и непростые решения, которые им пришлось принимать. Речь идёт в том числе и о единственном в стране локдауне, объявленном в республике в ноябре.

По мнению главы, эти решения позволили республике устоять перед коронавирусом и вступить в 2020 год с положительными тенденциями. Впрочем, он призвал коллег не расслабляться в связи с продолжительными праздничными выходными.

«Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9, свободный коечный фонд — 39,7%. Среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составил 0,7, за две календарные недели — 0,8», — добавили в правительстве.