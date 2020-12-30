Симферополь, , 11:15 — REGNUM Новогодний подарок сделают власти Крыма жителям Ялты и Симферополя — 31 декабря и 1 января вода в дома будет подаваться без ограничений. Об этом 30 декабря на совещании сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«На 31 декабря и 1 января в Симферополе и Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра должны дать горячую воду», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Симферополя получают воду по графику с августа 2020 года, столько же в их домах отсутствует горячая вода. Ялту также перевели на водоснабжение по графику. Ранее глава администрации города Янина Павленко анонсировала смягчение графика на новогодние праздники.