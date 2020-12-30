Душанбе, , 11:13 — REGNUM Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Сказочные персонажи поздравили расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300. Вместе с Дедом Морозом на полигон приехал командир военной базы Сергей Горячев.

Он пожелал военнослужащим успехов в боевой и профессиональной подковке, личного счастья, бодрости духа и крепкого здоровья. Расчеты получили сладкие подарки, в том числе торт с изображением символики С-300.

Читайте также: Военнослужащие России и Таджикистана уничтожили условных террористов