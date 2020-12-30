Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 228 новых инфицированных коронавирусом, что на семь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 30 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе. В целом цифры на уровне 220−235 случаев в сутки держатся в регионе с середины декабря 2020 года.

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Всего в Ленобласти за время пандемии выявлено 23 607 зараженных, из них 21 223 человека выздоровели, в том числе 217 пациентов были выписаны за прошедшие сутки. Умерли 242 человека.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что на новогодние праздники в регионе будет усилена работа скорой помощи и санитарной авиации. Помимо этого, медицинские учреждения в новогодние каникулы будут работать круглосуточно.

«В первую очередь это касается приёмных покоев, травмпунктов, сосудистых центров и других учреждений неотложной помощи», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Также работу продолжат лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19. А поликлиники 1, 2 и 7 января приостановят приём пациентов, но уже со 2 января 2021 года возобновится вызов врача на дом.

Работа первичного звена здравоохранения будет усилена, в том числе с помощью добровольцев и автоволонтёров.

Добавим, по данным на вечер 29 декабря, в Ленобласти развернуто 3226 коек для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Из них 881 свободны (27,31%), в том числе 193 — реанимационных.

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