Сеул, , 11:10 — REGNUM В Южной Корее выявили ещё два случая заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, 26 декабря в одной из больниц города Коян скончался мужчина в возрасте старше 80 лет, у которого в последствии был выявлен новый штамм. Известно, что пожилой человек въехал в Южную Корею из Великобритании 13 декабря.

Тестирование троих членов его семьи дало положительный результат. В настоящее время эксперты проводят дополнительные анализы данных.

Также новый штамм коронавируса был выявлен у девушки в возрасте старше 20 лет, прибывшей в Южную Корею из Великобритании через ОАЭ.

Известно, что в общей сложности в настоящее время в Южной Корее зафиксировано пять случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 1025 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 59 773.

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