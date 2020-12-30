Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 111 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 30 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 16 269 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 111 носителей коронавируса.

Вылечились от COVID-19 в республике 14 658 человек, из них за сутки победили болезнь 107 человек. Доля выздоровевших в Чувашии составила 90,1%. В настоящее время в республике насчитывается 1094 активно больных COVID-19.

За последние сутки в республике зарегистрировано десять летальных исходов от COVID-19. Всего с начала пандемии в Чувашии умерли 517 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию доставлено 27 машин скорой помощи, в том числе два реанимобиля. Транспорт поступил для обновления автопарка скорой в связи с возросшей нагрузкой из-за пандемии коронавируса.

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