Ставрополь, , 10:54 — REGNUM Двое жителей Ставрополья задержаны по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у своего знакомого. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО.

По данным оперативников, в марте 2020 года подозреваемые требовали у знакомого 3 млн рублей, которые он им якобы задолжал. Не получив денег, злоумышленники завладели дорогостоящей машиной потерпевшего и суммой в размере 500 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Вымогательство». Подозреваемые взяты под стражу, автомобиль потерпевшего изъят. В МВД добавили, что один из фигурантов ранее был судим за мошенничество и кражу.

Читайте также: На Ставрополье отдадут под суд члена банды вымогателей