Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Петербурге готовы начать вакцинацию людей старше 60 лет, сообщили в Смольном. Пока в Петербург поступило только 15 100 доз вакцины. Прививочные пункты будут работать с 2 января 2021 года с выходным днем 7 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Чиновники полагают, что период январских праздников в силу отсутствия большого количества посетителей наиболее безопасен для вакцинирования людей старше 60 лет с диагнозом сахарный диабет. Записаться на вакцинацию можно в районной поликлинике.

Промышленные предприятия также выразили заинтересованность в организации пунктов для вакцинации не только работников, но и членов их семей.

Штаб по организации работы учреждений здравоохранения в новогодние праздники начал работать 28 декабря и будет действовать до 15 января.

«Мы должны сделать все, чтобы новогодние дни в нашем городе прошли спокойно. Прошу всех отнестись к этому ответственно. Праздники — это для наших горожан, мы с вами работаем фактически в круглосуточном режиме», — заявил губернатор Александр Беглов.

С 1 по 10 января медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями будут оказывать 16 городских учреждений здравоохранения и 7 федеральных. Мощность коечного фонда составляет 12 328 коек, из них для больных COVID-19 — 11 131 койка. До конца 2020 года дополнительно будут готовы к приему больных 50 коек 442-го военного клинического госпиталя Минобороны.

Все медицинские организации сообщили, что создали запас лекарств, дезинфекторов и тест-систем для диагностики COVID-19 не менее чем на две недели. Заключены договоры на поставку кислорода.

С 2021 года диагностика пациентов с диагнозом COVID-19 будет проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования. Утвержден график работы 15 городских межрайонных ПЦР-лабораторий для диагностики коронавируса у пациентов на домашнем лечении и 12 амбулаторных КТ центров на период с 31 декабря по 11 января.

С 1 января для транспортировки пациентов до КТ и обратно выйдут на маршруты 22 автомобиля, приобретенные за счет средств бюджета. С 6 января к работе приступят еще 23 автомобиля.

Кроме того, агрегаторы такси бесплатно предоставили городу 170 автомобилей для участковых врачей. Эти автомобили продолжат работать и в праздничные дни. От производителей в дар были получены 10 машин, которые переданы поликлиникам. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, транспортные вопросы районных поликлиник полностью решены.

Практически все поликлиники будут работать через день. Пункты, в которых можно сдать тест на коронавирус, и пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 1 и 7 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге подготовлено 70 пунктов вакцинации от коронавируса