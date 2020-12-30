Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Конституционный суд (КС) Грузии признал неконституционной норму, по которой административное задержание, если оно попадает на время, когда суды не работают, можно продлевать с 12 до 48 часов. Об этом 29 декабря сообщили в неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA) на сайте организации.

Сообщается, что в суд подал исковое заявление представитель GYLA Ираклий Джугели. Он заявил, что действующая норма ставит в неравное положение тех, кого задержали в будние дни с 09:30 до 18:00, когда работают суды первой инстанции, и тех, кого задержали в другое время. В одном случае задержанного разрешается держать в изоляторе не более 12 часов, а в другом — до 48 часов.

«Конституционный суд счел такое обращение неоправданным и, следовательно, дискриминационным. Суд признал неконституционной норму Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривала возможность административного задержания лица на 48 часов», — говорится на сайте организации.

В суде не стали сразу отменять оспариваемую норму и отложили это до 1 июня 2021 года. К этому времени парламент Грузии должен принять соответствующие поправки в законодательство.