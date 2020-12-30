Сеул, , 10:53 — REGNUM Пандемия коронавируса ускорит тенденции снижения рождаемости и старения общества в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи (ЦБ).

Согласно опубликованным данным, пандемия окажет отрицательное влияние на рождаемость с точки зрения таких факторов, как трудоустройство, доход, отношение граждан к бракосочетанию и рождению детей, возраст вступающий в брак.

Отмечается, что с проблемами трудоустройства и дохода, в основном, сталкиваются граждане в возрасте 20−39 лет. Ситуацию ухудшает то, что работодатели стараются избегать рисков при найме сотрудников и увеличивают объём инвестиций в автоматизацию труда.

Предполагается, что высокая конкуренция данной возрастной группы в период посткоронавирусной эпохи лишь усилит тенденции снижения рождаемости и старения общества. По мнению экспертов, влияние пандемии на проблему низкой рождаемости сохранится как минимум ещё два года.

В 2020 году доля пожилого населения в Южной Корее составляет 15,7% от общего показателя, что ниже средней отметки стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). А суммарный коэффициент рождаемости по состоянию на третий квартал текущего года составил 0,84.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и от изменений возрастного состава.