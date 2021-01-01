Москва, , 00:41 — REGNUM Большинство жителей России (42%) считают, что 2021 год будет лучше ушедшего 2020 года, среди людей 60 лет — 49%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

2021 год Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2021 году граждане РФ ждут победы над коронавирусом (21%), выхода из экономического кризиса (9%), повышения зарплат (7%), снижения цен (6%) и повышения пенсий (6%).

Нежелательные события в новом году — это рост цен (15%), падение уровня жизни (11%), неудача в борьбе с коронавирусом (9%).

Телефонный опрос проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: Жители России рассказали о планах на новогодние каникулы